"У вас Порох есть!": Петр Порошенко вернулся на Украину

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"У вас Порох есть!": Петр Порошенко вернулся на Украину

9 минут назад

Экс-президент Петр Порошенко вернулся на Украину, где его обвиняют в госизмене в пользу России.

В аэропорту Жуляны Порошенко встречали тысячи сторонников. По информации ГБР, ее сотрудники в аэропорту пытались вручить повестку в суд бывшему президенту, но Петр Порошенко отказался ее принять.

Позже Порошенко выступил с речью перед своими сторонниками и уехал в суд, назначенный на 17 января 11:00.