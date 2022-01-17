"У вас Порох есть!": Петр Порошенко вернулся на Украину
"У вас Порох есть!": Петр Порошенко вернулся на Украину
Экс-президент Петр Порошенко вернулся на Украину, где его обвиняют в госизмене в пользу России.
В аэропорту Жуляны Порошенко встречали тысячи сторонников. По информации ГБР, ее сотрудники в аэропорту пытались вручить повестку в суд бывшему президенту, но Петр Порошенко отказался ее принять.
Позже Порошенко выступил с речью перед своими сторонниками и уехал в суд, назначенный на 17 января 11:00.
По версии следствия, в 2014 году Порошенко, действуя совместно с украинским политиком и кумом Путина Виктором Медведчуком, а также знакомым бизнесменом Сергеем Кузярой и другими людьми сорвал поставки в Украину южноафриканского угля и организовал закупки топлива у самопровозглашенных республик Донбасса.