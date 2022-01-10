В Лапландии произошло самое масштабное за несколько лет северное сияние

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

В Лапландии произошло самое масштабное за несколько лет северное сияние

16 минут назад

В минувшие выходные небо над Лапландией в Финляндии озарилось изумрудными красками. За живописным северным сиянием можно было наблюдать в районе Рованиеми. Столица Лапландии расположена всего в 8 км от полярного круга.