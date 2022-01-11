"Есть ли жизнь за пределами солнечной системы". Что нашли исследователи во "Вратах ада"

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"Есть ли жизнь за пределами солнечной системы". Что нашли исследователи во "Вратах ада"

16 минут назад

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил экспертам найти способ потушить "Врата ада". Это уникальное место на Земле, здесь уже в течение десятков лет горит природный газ.