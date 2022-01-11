"Есть ли жизнь за пределами солнечной системы". Что нашли исследователи во "Вратах ада"
"Есть ли жизнь за пределами солнечной системы". Что нашли исследователи во "Вратах ада"
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил экспертам найти способ потушить "Врата ада". Это уникальное место на Земле, здесь уже в течение десятков лет горит природный газ.
Би-би-си поговорила с канадским экстремалом-исследователем Джорджем Куронисом, который в 2013 году спустился во "Врата ада" и узнала, что он там нашел.