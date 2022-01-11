"Морской дракон" в водохранилище. В Британии нашли останки крупного ихтиозавра
"Морской дракон" в водохранилище. В Британии нашли останки крупного ихтиозавра
В заповеднике "Ратленд-Уотер" нашли 10-метровые останки ихтиозавра. Это самый крупный морской хищник, найденный на территории Великобритании.
За большие глаза и зубы его прозвали "морским драконом".
Такие "драконы" вымерли около 90 млн лет назад, а этому ихтиозавру – 180 млн лет.
Как выкапывали такую редкость со дна водохранилища – в видео Русской службы Би-би-си.