"Морской дракон" в водохранилище. В Британии нашли останки крупного ихтиозавра

"Морской дракон" в водохранилище. В Британии нашли останки крупного ихтиозавра

В заповеднике "Ратленд-Уотер" нашли 10-метровые останки ихтиозавра. Это самый крупный морской хищник, найденный на территории Великобритании.

За большие глаза и зубы его прозвали "морским драконом".

Такие "драконы" вымерли около 90 млн лет назад, а этому ихтиозавру – 180 млн лет.

Как выкапывали такую редкость со дна водохранилища – в видео Русской службы Би-би-си.