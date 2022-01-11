"Я никакой не антиваксер". Рената Ворацова о депортации

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"Я никакой не антиваксер". Рената Ворацова о депортации

33 минуты назад

Сербский теннисист Новак Джокович 10 января победил в австралийском суде - он оспорил аннулирование его визы в Австралию. Джокович летел на Открытый чемпионат Австралии, но власти страны решили его депортировать, потому что он не смог предоставить документ о прививке против Covid-19.

Юристы Джоковича заявили, что он переболел ковидом в декабре 2021 года и на этом основании получил право на освобождение от прививки.

Сербский теннисист - не единственный, кто столкнулся с этой проблемой.

Чешскую теннисистку Ренату Ворацову австралийские власти задержали 6 января. Ворацова так же, как и Новак Джокович, провела несколько ночей в австралийском отеле для нелегалов, подлежащих депортации. Но она не стала бороться с властями из-за аннулированной визы. Ворацова в субботу 8 января вернулась в Чехию.

Рената Ворацова рассказала Русской службе Би-би-си о своем заключении, допросе и о том, считает ли она решение властей справедливым.