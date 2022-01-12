Дэвид Боуи. Последние 5 лет. Документальный фильм Би-би-си

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Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В творчестве Дэвида Боуи - начиная с появления Майора Тома и заканчивая исчезновением Слепого Пророка - никогда не было ничего предсказуемого. Но, пожалуй, ни один период его карьеры не приковывал к себе такого внимания, как последние пять лет его жизни.

Два последних альбома Боуи - The Next Day и Blackstar - стали для него переосмыслением всего творческого пути, всех своих образов и музыкального наследия. Музыканты, дизайнеры, режиссеры, которым довелось с ним поработать, рассказывают об одном из величайших художников современности.