Голод при полных прилавках в Кабуле. Как Афганистан погружается в нищету и голод

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Голод при полных прилавках в Кабуле. Как Афганистан погружается в нищету и голод

26 минут назад

После прихода к власти "Талибана" (организация признана в России террористической и запрещена), международных санкций и прекращения поддержки от стран Запада экономика Афганистана практически уничтожена.

Люди не могут прокормить свои семьи и обогреть дома. Больше миллиона детей в опасности из-за недоедания. ООН обратилась к лидерам западных стран с призывом срочно помочь Афганистану.