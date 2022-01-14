Голод при полных прилавках в Кабуле. Как Афганистан погружается в нищету и голод
Голод при полных прилавках в Кабуле. Как Афганистан погружается в нищету и голод
После прихода к власти "Талибана" (организация признана в России террористической и запрещена), международных санкций и прекращения поддержки от стран Запада экономика Афганистана практически уничтожена.
Люди не могут прокормить свои семьи и обогреть дома. Больше миллиона детей в опасности из-за недоедания. ООН обратилась к лидерам западных стран с призывом срочно помочь Афганистану.
Корреспондент Би-би-си Квентин Соммервиль посмотрел, как живут сейчас семьи в Кабуле.