"Пьянка" или рабочая встреча? Борис Джонсон извинился за вечеринку на Даунинг-стрит
"Пьянка" или рабочая встреча? Борис Джонсон извинился за вечеринку на Даунинг-стрит
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед депутатами за то, что принял участие в вечеринке, устроенной на Даунинг-стрит в 2020 году в разгар локдауна.
Тогда жителям Британии можно было встречаться только вдвоем и то лишь на улице.
Оппозиционеры призвали Джонсона подать в отставку за ложь и нарушение антиковидных правил.
Русская служба Би-би-си собрала главные моменты бурной дискуссии в британской палате общин.