"Пьянка" или рабочая встреча? Борис Джонсон извинился за вечеринку на Даунинг-стрит

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"Пьянка" или рабочая встреча? Борис Джонсон извинился за вечеринку на Даунинг-стрит

21 минуту назад

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед депутатами за то, что принял участие в вечеринке, устроенной на Даунинг-стрит в 2020 году в разгар локдауна.

Тогда жителям Британии можно было встречаться только вдвоем и то лишь на улице.

Оппозиционеры призвали Джонсона подать в отставку за ложь и нарушение антиковидных правил.