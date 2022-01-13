Отдых в режиме ЧП. Туристка из России о том, как застряла и эвакуировалась из Казахстана
Отдых в режиме ЧП. Туристка из России о том, как застряла и эвакуировалась из Казахстана
Николь Пальмер прилетела в Алматы с молодым человеком встречать Новый год и кататься на лыжах. Но уже в первых числах января в городе начались протесты, аэропорт был захвачен и весь Казахстан оказался в режиме чрезвычайного положения.
Несколько дней россиянка провела без связи в отеле, где не было еды, а в магазинах и на улицах началось мародерство.
Девушка рассказала Русской службе Би-би-си о том, как пережила это время и как в итоге добралась домой в Москву.