Отдых в режиме ЧП. Туристка из России о том, как застряла и эвакуировалась из Казахстана

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Отдых в режиме ЧП. Туристка из России о том, как застряла и эвакуировалась из Казахстана

24 минуты назад

Николь Пальмер прилетела в Алматы с молодым человеком встречать Новый год и кататься на лыжах. Но уже в первых числах января в городе начались протесты, аэропорт был захвачен и весь Казахстан оказался в режиме чрезвычайного положения.

Несколько дней россиянка провела без связи в отеле, где не было еды, а в магазинах и на улицах началось мародерство.