Белорусские лыжницы заявили, что их отстранили от соревнований из-за политики

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Белорусские лыжницы заявили, что их отстранили от соревнований из-за политики

25 минут назад

В ноябре прошлого года спортсменкам запретили участие в соревнованиях, а месяцем позже Белорусский лыжный союз отобрал у них коды FIS (код FIS - индивидуальный идентификационный номер, необходимый спортсменам для участия в соревнованиях, проводимых Международной федерацией лыжного спорта).