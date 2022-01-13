Белорусские лыжницы заявили, что их отстранили от соревнований из-за политики
Белорусские лыжницы заявили, что их отстранили от соревнований из-за политики
В ноябре прошлого года спортсменкам запретили участие в соревнованиях, а месяцем позже Белорусский лыжный союз отобрал у них коды FIS (код FIS - индивидуальный идентификационный номер, необходимый спортсменам для участия в соревнованиях, проводимых Международной федерацией лыжного спорта).
По словам спортсменок, запрет на участие чиновники объяснили тем, что девушки поддерживали оппозицию. Из-за решения чиновников Андриюк пропустила квалификационные соревнования, которые могли привести ее к участию в Олимпиаде в Пекине.