Роботы на Олимпиаде в Пекине: почему технологии заменяют людей
Роботы на Олимпиаде в Пекине: почему технологии заменяют людей
Зимняя Олимпиада в Пекине проходит под знаком жестких ограничений: олимпийский парк находится в так называемом "пузыре". Это изолированная территория, откуда нельзя выходить.
Ограничить число контактов участников с внешним миром и число сотрудников помогают, в том числе, новейшие технологии.
Например, в столовой основного пресс-центра нет официантов и поваров: тарелки с едой там спускаются с потолка, а бургеры собирают роботы.