Роботы на Олимпиаде в Пекине: почему технологии заменяют людей

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Роботы на Олимпиаде в Пекине: почему технологии заменяют людей

час назад

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит под знаком жестких ограничений: олимпийский парк находится в так называемом "пузыре". Это изолированная территория, откуда нельзя выходить.

Ограничить число контактов участников с внешним миром и число сотрудников помогают, в том числе, новейшие технологии.