Жизнь на свалке. Документальный фильм Би-би-си

47 минут назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ла-Чурека в Манагуа, столице Никарагуа, - крупнейшая свалка мусора в Центральной Америке. Сотни мусорщиков ежедневно работают здесь, чтобы прокормиться, а многие из них построили себе на территории свалки лачуги и живут здесь же.

У многих из них есть дети, которые, так же, как и их родители, добывают себе пропитание на Ла Чуреке. Среди них - четверо детей Бланки и Хавьера: Сулемита Дель Кармен, Франциско Хосе, Эммануэль Сальвадор и Эдгар Эсекьель. Каждый день трое братьев и их сестра буквально ныряют в мусорные кучи, чтобы найти себе еду и игрушки. Дети не учатся в школе, вся их жизнь проходит на свалке.

Но однажды судьба семьи меняется. Мэри Эллен, филантроп из США, предлагает семье поселиться в доме с участком и зарабатывать на жизнь фермерством. Дом предоставляется бесплатно, но лишь при условии, что все четверо детей будут ежедневно посещать школу.