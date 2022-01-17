Год возвращению Навального: что за это время произошло с ним и его сторонниками

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Год возвращению Навального: что за это время произошло с ним и его сторонниками

21 минуту назад

Ровно год назад, 17 января 2021 года, Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. Его задержали прямо на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево.

В течение следующего года в России успели пройти одни из самых масштабных уличных протестов, внесистемную политическую оппозицию приравняли к экстремистам, а самому Навальному суд заменил условный срок по делу "Ив Роше" на реальный и отправил его в колонию.