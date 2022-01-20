"Это враги наши": что думают о возможной войне в России и Украине

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"Это враги наши": что думают о возможной войне в России и Украине

15 минут назад

Последние месяцы напряжение в отношении присутствия НАТО на Украине нарастает.

О вооружении НАТО на Украине говорил президент Путин на своей пресс-конференции в декабре. До этого об угрозе российского вторжения на своей осенней пресс-конференции говорил президент США Джо Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский также выступил с обращением. Он заявил, что ситуация в стране находится под контролем.