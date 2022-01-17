Подводный вулкан у островов Тонга. Последствия мощного извержения
Подводный вулкан у островов Тонга. Последствия мощного извержения
15 января в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Основной удар пришелся на острова Тонга.
Извержение спровоцировало подземные толчки и большие волны в нескольких странах, а также повредило подводные кабели связи, отрезав население Тонга от внешнего мира. Эксперты предупреждают, что токсичный пепел мог привести к дефициту питьевой воды на островах. Масштабы ущерба пока не удается оценить.