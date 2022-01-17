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Подводный вулкан у островов Тонга. Последствия мощного извержения

25 минут назад

Извержение спровоцировало подземные толчки и большие волны в нескольких странах, а также повредило подводные кабели связи, отрезав население Тонга от внешнего мира. Эксперты предупреждают, что токсичный пепел мог привести к дефициту питьевой воды на островах. Масштабы ущерба пока не удается оценить.