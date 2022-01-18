"Пенсионер на заслуженном отдыхе": Назарбаев впервые после протестов появился на публике
"Пенсионер на заслуженном отдыхе": Назарбаев впервые после протестов появился на публике
Нурсултан Назарбаев впервые высказался о протестах в стране, записав видеообращение к соотечественникам на казахском и русском.
Первый президент Казахстана высказал соболезнования родным и близким погибших во время, заявил, что находится в Нур-Султане, а также опроверг слухи о конфликте с Токаевым и расколе элит.
До последнего времени было неясно, где находился Нурсултан Назарбаев во время протестов и столкновений, начавшихся в начале января из-за роста цен на газ.