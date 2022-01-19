Современное рабство. Документальный фильм Би-би-си
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В 1965 году иностранные компании построили в Гане ГЭС на реке Вольте, создав самое большое рукотворное озеро на Земле. Торговцы людьми стали выкупать детей из обнищавших семей и отправлять их на работы на озере. Эти дети часто исчезают.
Розыском и спасением пропавших детей занимается в Гане организация Challenging Heights. Несмотря на недостаток финансирования, сотрудники организации разыскали и спасли уже около тысячи детей.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.