Год президентства Джо Байдена. Смог ли он выполнить предвыборные обещания?
Год президентства Джо Байдена. Смог ли он выполнить предвыборные обещания?
У Байдена были большие планы по переводу экономики на зеленые рельсы, поддержке семей с детьми, создании новых рабочих мест, но им по большей части так и не удалось осуществиться.
Хаотичный вывод войск из Афганистана вызвал много вопросов как у стратегических партнеров США, так и у простых людей.
О первом годе 46 президента США рассказывает корреспондент Би-би-си Григор Атанесян.
Продюсер: Марина Давтян