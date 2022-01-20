Год президентства Джо Байдена. Смог ли он выполнить предвыборные обещания?

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Год президентства Джо Байдена. Смог ли он выполнить предвыборные обещания?

50 минут назад

У Байдена были большие планы по переводу экономики на зеленые рельсы, поддержке семей с детьми, создании новых рабочих мест, но им по большей части так и не удалось осуществиться.

Хаотичный вывод войск из Афганистана вызвал много вопросов как у стратегических партнеров США, так и у простых людей.

О первом годе 46 президента США рассказывает корреспондент Би-би-си Григор Атанесян.