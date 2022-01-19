Толпа сторонников Порошенко встретила его на выходе из суда. Видео

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Толпа сторонников Порошенко встретила его на выходе из суда. Видео

17 минут назад

Суд Киева отказался арестовывать пятого президента Украины Петра Порошенко и отпустил под обязательство явиться по первому требованию.

Порошенко обвиняют в госизмене, по украинским законам эта статья не предусматривает обязательного заключения. Порошенко считает, что его преследуют как лидера оппозиции.

Дело о госизмене было возбуждено в 2021 году. Бывшего президента Украины обвиняют в незаконных поставках угля из районов Донбасса в 2014-2015, занятых пророссийскими сепаратистами.

Порошенко покинул Украину в декабре и вернулся 17 января. У здания аэропорта его встречали несколько тысяч человек.