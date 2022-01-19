Толпа сторонников Порошенко встретила его на выходе из суда. Видео
Толпа сторонников Порошенко встретила его на выходе из суда. Видео
Суд Киева отказался арестовывать пятого президента Украины Петра Порошенко и отпустил под обязательство явиться по первому требованию.
Порошенко обвиняют в госизмене, по украинским законам эта статья не предусматривает обязательного заключения. Порошенко считает, что его преследуют как лидера оппозиции.
Дело о госизмене было возбуждено в 2021 году. Бывшего президента Украины обвиняют в незаконных поставках угля из районов Донбасса в 2014-2015, занятых пророссийскими сепаратистами.
Порошенко покинул Украину в декабре и вернулся 17 января. У здания аэропорта его встречали несколько тысяч человек.
Мера пресечения будет действовать до 19 марта. Адвокаты Петра Порошенко будут обжаловать решение суда.