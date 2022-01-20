За стрижкой - в музей. Акции против ковидных ограничений в Нидерландах
За стрижкой - в музей. Акции против ковидных ограничений в Нидерландах
Музей Ван Гога и концертный зал "Консертгебау" в Амстердаме организовали сеансы маникюра, стрижки и занятий спортом на своих площадях. Так они протестуют против ковидных ограничений.
Власти Нидерландов разрешили работать салонам красоты и спортклубам.
Но музеи и концертные залы в стране остаются закрытыми, и их сотрудники не согласны с таким подходом правительства.