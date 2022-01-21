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Как протесты в Казахстане переросли в беспорядки? Свидетельства очевидцев

час назад

В результате январских протестов, данным казахстанской генпрокуратуры, погибло не менее 225 человек, тысячи пострадали. Все начиналось с акций против роста цен на газ, затем зазвучали политические требования, а позже начались столкновения с полицией и мародерство.