Как протесты в Казахстане переросли в беспорядки? Свидетельства очевидцев
Как протесты в Казахстане переросли в беспорядки? Свидетельства очевидцев
В результате январских протестов, данным казахстанской генпрокуратуры, погибло не менее 225 человек, тысячи пострадали. Все начиналось с акций против роста цен на газ, затем зазвучали политические требования, а позже начались столкновения с полицией и мародерство.
Как и почему ситуация так быстро изменилась? Кто выходил на улицы? Корреспондент Би-би-си опросил свидетелей происходившего.