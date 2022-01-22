Последний шанс посмотреть. Подборка лучших документальных фильмов Би-би-си из серии “Мир человека”

час назад

Подпись к фото, Подборка лучших документальных фильмов Би-би-си из серии “Мир человека”

Фильмы доступны для просмотра в ограниченном числе стран до 2 февраля 2022 года.

В начале февраля у Русской службы Би-би-си истекают лицензионные права на 50 фильмов из серии "Мир человека". Эта серия фильмов, созданная независимыми документалистами при поддержке The Why Foundation в сотрудничестве с BBC World News, рассказывает истории людей из самых разных уголков мира, в том числе людей, незаслуженно обделенных вниманием прессы.

1. Женские обрезания в Танзании

Фильм, набравший более двух миллионов просмотров.

Женское половое обрезание в Танзании запрещено. Однако в северных регионах страны многие семьи по-прежнему придерживаются варварской традиции, и проводят эти калечащие операции как новорожденным девочкам, так и подросткам. Нередко родители делают это ради выкупа, который они получают от семьи жениха, если невеста обрезана. Этот фильм расскажет об одной из самых смелых женщин в Африке - Роби Самвелли, которая не побоялась противостоять диким обычаям, и создала Дом надежды для девочек, которым грозит церемония обрезания, а затем - насильственное замужество.

2. Цыганский конкурс красоты

Каждое лето в поселении цыган Рома в Хорватии проводится конкурс красоты. Несколько смелых девушек оспаривают право называться королевой красоты, Мисс Рома. Но что если Мисс Рома мечтает не о принце, его руке и сердце, а о том, чтобы закончить учёбу и получить профессию?

Документальный фильм Би-би-си рассказывает личные истории молодых девушек из цыганского поселения в Хорватии - и историю целого поколения молодых людей, взрослеющих в среде, не сулящей молодёжи никаких надёжных жизненных перспектив.

3. Семья напрокат. Зачем японцы арендуют себе родственников и друзей?

Со стороны может показаться, что Рюити Итинокава ведет самую обычную жизнь - у него есть работа, семья и дом в пригороде Токио. А еще у него есть секрет, о котором не знает даже его жена. Рюити - владелец компании под названием «Я хочу тебя подбодрить», где каждый желающий может взять себе семью или друзей напрокат. Такие компании набирают все большую популярность в Японии. Но зачем человеку может понадобиться брать родственников напрокат?

4. Багдад незабвенный. Иракские евреи пытаются вернуть память о городе, который был им домом

Пикники на берегу полноводного Тигра, балы, званые вечера в королевском дворце - такой была жизнь багдадских евреев ещё столетие назад. Но с вихрем политических событий середины ХХ века в их жизнь вошли погромы, пытки, казни и отъём имущества. Всего за одно поколение огромная диаспора распалась, и багдадские евреи, как их библейские пращуры, рассеялись по миру.

5. Незаконнорождённые: как живут матери-одиночки в Марокко

В Марокко половые отношения вне брака запрещены законом, и общество порицает женщин, вступающих в такую связь. Но какова судьба детей матерей-одиночек? Этот фильм расскажет историю одной женщины.

6. Английский хирург в Киеве

Известный британский нейрохирург Генри Марш впервые приехал в Украину в 1992 году, и был поражен огромными очередями в больницах и общим упадком, в котором пребывала система здравоохранения страны. Медицинских случаев, с которыми ему пришлось столкнуться в госпитале СБУ в Киеве, в британской практике не видели на тот момент уже лет 60-70. Однако Генри не смог пройти мимо, и стал помогать местным врачам, привозить им оборудование из Великобритании и проводить операции бесплатно. Вместе со своим украинским коллегой доктором Игорем Курильцом они вылечили многих пациентов, за чьи случаи другие врачи даже не хотели браться.

7. Электрический коллапс в Индии

В Канпуре, городе в Индии с более чем трёхмиллионным населением, частые отключения электричества - из-за ветхой инфраструктуры или из-за неплатежей - давно стали обыденностью. Пока местная энергетическая компания всеми силами старается наладить своевременное взимание платежей, ушлые горожане научились незаконно подключаться к электроэнергии путём наброса проводов на силовые кабели.

8. Озеленение пустыни. Как инженеры создавали искусственный оазис в пустыне Сахара

Страны Ближнего Востока и Северной Африки все чаще сталкиваются с нехваткой пресной воды, и поэтому импортируют большую часть продуктов питания.

Британский инженер Билл Уоттс и команда специалистов из разных стран Европы объединили усилия, чтобы развернуть настоящий оазис в пустыне Сахара: теплицы, работающие на морской воде и солнечной энергии, способные обеспечить близлежащие районы овощами и фруктами, пресной водой и электричеством. Но строительство комплекса в 50-градусную жару под палящим солнцем пустыни - задача непростая, и, кажется, за каждую каплю чистой воды придется поплатиться каплей пота.

9. Камбоджийский драйв. Как бывшая секс-работница стала главной рок-звездой Камбоджи

Очень красочная и кинематографичная история музыкального проекта Cambodian Space Project. Австралийский музыкант Джулиен Поулсон и камбоджийская певица Срей Тхи познакомились в 2009-ом, в караоке-баре в Пномпене. Их первые концерты прошли в рисовых полях Камбоджи, они пели на дне рождения слона, а затем покорили самые модные клубные площадки европейских столиц, исколесили вместе полмира и показали всем, что такое настоящий кхмерский рок-н-ролл.

В фильме, вдохновлённом классическим камбоджийским кинематографом 60-70-х годов, история любви и творческого поиска показана на фоне истории камбоджийской культуры и страны в целом.

10. Розовые сари. Смелые индийские женщины против насильственных браков

Познакомьтесь с движением «Розовая банда». Это группа женщин, одетых в ярко-розовые сари, которые борются против патриархальной кастовой системы в Индии и защищают несовершеннолетних девочек и молодых женщин от сексуального насилия и принудительного замужества.