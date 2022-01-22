Маленькие большие панды. Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Китай - единственное место в мире, где водятся самые фотогеничные мишки в мире - большие панды, и для них здесь созданы поистине королевские условия.
Эти мишки спят по 12 часов в сутки, а остальное время поедают малопитательный бамбук и часто отказываются искать себе партнера и размножаться, поэтому весь вид в какой-то момент оказался под угрозой исчезновения. В горах провинции Сычуань создали три центра для восстановления популяции этих животных, где за ними ухаживают с самого рождения и до момента, когда они готовы снова жить на воле в заповеднике. Но даже там за ними пристально следят.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.