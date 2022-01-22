Маленькие большие панды. Документальный фильм Би-би-си

23 минуты назад

Эти мишки спят по 12 часов в сутки, а остальное время поедают малопитательный бамбук и часто отказываются искать себе партнера и размножаться, поэтому весь вид в какой-то момент оказался под угрозой исчезновения. В горах провинции Сычуань создали три центра для восстановления популяции этих животных, где за ними ухаживают с самого рождения и до момента, когда они готовы снова жить на воле в заповеднике. Но даже там за ними пристально следят.