В Гонконге усыпляют хомячков, так как они могут заразить людей коронавирусом

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В Гонконге усыпляют хомячков, так как они могут заразить людей коронавирусом

10 минут назад

Власти Гонконга собираются уничтожить около 2000 питомцев из зоомагазинов, чтобы остановить распространение ковида, найденного у хомячков.

Власти призывают хозяев сдавать животных на усыпление, но некоторые люди отказываются. В социальных сетях появились предложения помочь спрятать питомцев.