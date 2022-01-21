В Гонконге усыпляют хомячков, так как они могут заразить людей коронавирусом
В Гонконге усыпляют хомячков, так как они могут заразить людей коронавирусом
Власти Гонконга собираются уничтожить около 2000 питомцев из зоомагазинов, чтобы остановить распространение ковида, найденного у хомячков.
Власти призывают хозяев сдавать животных на усыпление, но некоторые люди отказываются. В социальных сетях появились предложения помочь спрятать питомцев.
Считается, что ковид передался от грызунов человеку в зоомагазине, где 10% хомяков оказались заражены.