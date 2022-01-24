Массовые аресты после митингов в Казахстане. Кого обвинят в протестах?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Массовые аресты после митингов в Казахстане. Кого обвинят в протестах?

35 минут назад

5 января Саят Адилбеков вышел из дома за лекарством для годовалой дочери. Примерно в это же время Тимур Ким поехал в город вместе с братом жены - сделав круг по центру Алматы, мужчины вернулись домой.

Сейчас Тимур и Саят находятся в одном СИЗО в Алматы - им вменяют терроризм и участие в массовых беспорядках соответственно. Русская служба Би-би-си поговорила с очевидцами, чтобы выяснить, кого и почему решили обвинить в протестах.