"Новая Чечня": что говорят политики об угрозе вторжения России на Украину

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"Новая Чечня": что говорят политики об угрозе вторжения России на Украину

45 минут назад

Страны НАТО объявили о переброске дополнительных сил в Восточную Европу из-за возможной угрозы вторжения России на Украину. В Кремле отрицают эти намерения.

Тем временем США и Великобритания эвакуируют часть сотрудников посольств из Киева.