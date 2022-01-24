"Новая Чечня": что говорят политики об угрозе вторжения России на Украину
"Новая Чечня": что говорят политики об угрозе вторжения России на Украину
Страны НАТО объявили о переброске дополнительных сил в Восточную Европу из-за возможной угрозы вторжения России на Украину. В Кремле отрицают эти намерения.
Тем временем США и Великобритания эвакуируют часть сотрудников посольств из Киева.
"Эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать эвакуацию персонала западных посольств из Киева.