"Неизвестно, что будет ночью". Как живет село в самопровозглашенной ЛНР
Жители села Желобок Луганской области на территории самопровозглашенной ЛНР обеспокоены из-за возможного конфликта между Россией и Украиной.
Ранее КПРФ предложила Госдуме обратиться к президенту с просьбой признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных и суверенных государств. По мнению партии, их признание Россией обеспечит безопасность и защиту республик и "положит начало процессу международного признания обоих государств".
А "Единая Россия" попросила Путина начать поставки военной продукции на территории самопровозглашенных республик.
В мае 2014 года в ДНР и ЛНР пророссийские сепаратисты провели голосование, по результатам которого объявили о независимости от Украины. Суверенитет ЛНР и ДНР признала только частично признанная Южная Осетия.
Видео агентства Reuters.