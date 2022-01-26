"Неизвестно, что будет ночью". Как живет село в самопровозглашенной ЛНР

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"Неизвестно, что будет ночью". Как живет село в самопровозглашенной ЛНР

час назад

Жители села Желобок Луганской области на территории самопровозглашенной ЛНР обеспокоены из-за возможного конфликта между Россией и Украиной.

Ранее КПРФ предложила Госдуме обратиться к президенту с просьбой признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных и суверенных государств. По мнению партии, их признание Россией обеспечит безопасность и защиту республик и "положит начало процессу международного признания обоих государств".

А "Единая Россия" попросила Путина начать поставки военной продукции на территории самопровозглашенных республик.

В мае 2014 года в ДНР и ЛНР пророссийские сепаратисты провели голосование, по результатам которого объявили о независимости от Украины. Суверенитет ЛНР и ДНР признала только частично признанная Южная Осетия.