Битва за лес в Троицке. Видео

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Битва за лес в Троицке. Видео

32 минуты назад

Вырубать деревья в троицком лесу стали в начале 2022 года, сейчас здесь уже успела образоваться большая поляна. Судя по кадастровой карте, вырубив лес, власти собираются построить новую большую школу, детский сад и административно-офисное здание с торговым комплексом и гостиницей.

Активисты, которые ежедневно собираются в лесу, говорят, что не против строительства школы, а хотят лишь, чтобы она была перенесена в другое место.

Вырубка леса в последние дни осуществлялась по простой схеме. Несколько десятков мужчин в желтых жилетках, называющих себя охранниками, оцепляют небольшой участок и сдерживают активистов, пока лесорубы не повалят деревья. При этом неизбежно возникают потасовки и стычки.