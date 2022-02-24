Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Города Украины в первые часы после начала военной операции. Видео

38 минут назад

Россия начала обстреливать различные объекты по всей Украине, в том числе в Киеве и Харькове ранним утром 24 февраля. Поступают сообщения о боях и вводе российских войск на украинскую территорию. Минобороны России утверждает, что не наносит удары по городам, а только по военным объектам.