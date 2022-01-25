"Мы будем теми, кто первыми поддержит украинскую армию". Рассказ участника отряда территориальной обороны
"Мы будем теми, кто первыми поддержит украинскую армию". Рассказ участника отряда территориальной обороны
В 2021 году Верховная рада Украины приняла закон "О национальном сопротивлении". Он предполагает создание отрядов территориальной обороны.
Василь Григорук - один из участников такого отряда. Раз в неделю он тренируется в отряде территориальной обороны Киева.
Он рассказал Би-би-си о том, почему он присоединился к отряду и как проходят тренировки. Авторы материала - Мирослава Пеца, Иван Ермаков.