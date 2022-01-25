"Мы будем теми, кто первыми поддержит украинскую армию". Рассказ участника отряда территориальной обороны

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"Мы будем теми, кто первыми поддержит украинскую армию". Рассказ участника отряда территориальной обороны

27 минут назад

В 2021 году Верховная рада Украины приняла закон "О национальном сопротивлении". Он предполагает создание отрядов территориальной обороны.

Василь Григорук - один из участников такого отряда. Раз в неделю он тренируется в отряде территориальной обороны Киева.