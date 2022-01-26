Матери-одиночки: без права на семью

час назад

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Что может заставить мать отказаться от своего ребенка?

В Южной Корее молодые незамужние матери сталкиваются с резким осуждением и порицанием в обществе.

Они вынуждены отправляться рожать в центры для матерей-одиночек в отдаленные регионы страны, чтобы исчезнуть на время из поля зрения своих родных и друзей, и часто возвращаются оттуда без детей.

Детей отдают на усыновление за границу или внутри страны, и часто молодые матери идут на этот шаг под давлением родителей, для которых общественное мнение оказывается важнее счастья своих детей и внуков.