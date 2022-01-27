Зимние Олимпийские игры 2022 - что в них необычного
Зимние Олимпийские игры 2022 - что в них необычного
4 февраля в столице Китая начнутся зимние Олимпийские игры. Пекин станет первым городом в современной истории Игр, который дважды принимал Олимпиаду. В 2008 году здесь проходили летние Олимпийские игры.
Но в этот раз не все выглядит благополучно: в нескольких провинциях объявлен карантин из-за вспышек заражений Covid-19, а со стороны западных стран звучат угрозы бойкота соревнований из-за нарушений прав человека в Китае.