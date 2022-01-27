Зимние Олимпийские игры 2022 - что в них необычного

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Зимние Олимпийские игры 2022 - что в них необычного

5 минут назад

4 февраля в столице Китая начнутся зимние Олимпийские игры. Пекин станет первым городом в современной истории Игр, который дважды принимал Олимпиаду. В 2008 году здесь проходили летние Олимпийские игры.