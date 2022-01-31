Искусственный интеллект: не боишься, человек? Документальный фильм Би-би-си

час назад

Президент Microsoft Брэд Смит верит, что Оруэлловский "1984 год" может наступить уже в 2024. Есть достоверные сведения о том, что в Китае искусственный интеллект уже принимает решения о виновности или невиновности человека в преступлении. А США, где не хотят допускать первенства Китая ни в чем, вступили в гонку вооружений, оснащенных искусственным интеллектом, и вливают миллиардные суммы в передовые военно-технологические проекты. Внедрение искусственного интеллекта может стать золотой эрой для человечества, но эксперты предупреждают, что без должного регулирования мы потеряем контроль над ИИ.