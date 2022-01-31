Искусственный интеллект: не боишься, человек? Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Топ-менеджеры компаний-техногигантов из Кремниевой долины обеспокоены. Какое будущее мы создаем? Искусственный интеллект на наших глазах меняет мир вокруг нас.
Президент Microsoft Брэд Смит верит, что Оруэлловский "1984 год" может наступить уже в 2024. Есть достоверные сведения о том, что в Китае искусственный интеллект уже принимает решения о виновности или невиновности человека в преступлении. А США, где не хотят допускать первенства Китая ни в чем, вступили в гонку вооружений, оснащенных искусственным интеллектом, и вливают миллиардные суммы в передовые военно-технологические проекты. Внедрение искусственного интеллекта может стать золотой эрой для человечества, но эксперты предупреждают, что без должного регулирования мы потеряем контроль над ИИ.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.