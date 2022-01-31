Дальнобойщики против новых ковидных ограничений. Почему в Канаде бастуют водители грузовиков?
Дальнобойщики против новых ковидных ограничений. Почему в Канаде бастуют водители грузовиков?
Протесты в канадской Оттаве начались в минувшие выходные. Их вызвали введенные 15 января мандаты вакцинации, обязующие непривитых водителей-дальнобойщиков соблюдать 14-дневный карантин по возвращении в страну.
Большегрузные автомобили припаркованы на улицах Оттавы, некоторые жители города присоединились к акциям.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал протестующих "небольшим маргинальным меньшинством".
Полиция начала несколько расследований в связи с осквернением национальных памятников и угрозами полицейским.