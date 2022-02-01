Зара Резерфорд в одиночку облетела вокруг Земли. И на месяц застряла в российском селе
Зара Резерфорд в одиночку облетела вокруг Земли. И на месяц застряла в российском селе
19-летняя Зара Резерфорд стала самой молодой женщиной, совершившей одиночное кругосветное путешествие на самолете. За пять месяцев она пролетела 51 тыс. км над пятью континентами и 52 странами.
Путешествие должно было закончиться на два месяца раньше, но затянулось из-за погодных условий и других обстоятельств.
Например, из-за истекшей визы Резерфорд на месяц задержалась в небольшом городе Аян на Дальнем Востоке, где ела борщ и гуляла по лесу.