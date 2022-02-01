Зара Резерфорд в одиночку облетела вокруг Земли. И на месяц застряла в российском селе

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Зара Резерфорд в одиночку облетела вокруг Земли. И на месяц застряла в российском селе

8 минут назад

19-летняя Зара Резерфорд стала самой молодой женщиной, совершившей одиночное кругосветное путешествие на самолете. За пять месяцев она пролетела 51 тыс. км над пятью континентами и 52 странами.

Путешествие должно было закончиться на два месяца раньше, но затянулось из-за погодных условий и других обстоятельств.