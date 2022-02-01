И отец, и мать, и военачальник. В Северной Корее вышел фильм о Ким Чен Ыне
И отец, и мать, и военачальник. В Северной Корее вышел фильм о Ким Чен Ыне
110-минутная документальная лента, посвященная разнообразным достижениям северокорейского лидера за 2021 год, вышла в эфире государственного телеканала КНДР.
Запуск ракет, выставка вооружения и парады – все из чего состоят тяжелые трудовые будни главы КНДР.
О тяжелых буднях северокорейского народа, который, по различным данным, находится на грани голода, – ни слова.
Фрагменты фильма – в видео Русской службы Би-би-си.