Видео: самолет в Хитроу едва не коснулся полосы при уходе на второй круг

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Видео: самолет в Хитроу едва не коснулся полосы при уходе на второй круг

40 минут назад

Посадка самолета авиакомпании British Airways в лондонском аэропорту Хитроу в понедельник едва не обернулась катастрофой из-за сильного ветра.

Рейсу из Абердина пришлось уйти на второй круг, однако при маневре самолет А321neo едва не коснулся взлетно-посадочной полосы хвостовой частью.

Посадке помешал сильный ветер, вызванный штормом Корри. Сообщалось, что скорость ветра над Северным морем превышала 120 км в час.