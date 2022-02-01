Видео: самолет в Хитроу едва не коснулся полосы при уходе на второй круг
Видео: самолет в Хитроу едва не коснулся полосы при уходе на второй круг
Посадка самолета авиакомпании British Airways в лондонском аэропорту Хитроу в понедельник едва не обернулась катастрофой из-за сильного ветра.
Рейсу из Абердина пришлось уйти на второй круг, однако при маневре самолет А321neo едва не коснулся взлетно-посадочной полосы хвостовой частью.
Посадке помешал сильный ветер, вызванный штормом Корри. Сообщалось, что скорость ветра над Северным морем превышала 120 км в час.
Авиаперевозчик сообщил, что пострадавших на борту в результате инцидента нет. Через несколько часов после приземления самолет совершил рейс из Лондона в Женеву и обратно.