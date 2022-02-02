Строительство нового аэропорта в Албании угрожает уникальной лагуне, где живут фламинго и пеликаны
Строительство нового аэропорта в Албании угрожает уникальной лагуне, где живут фламинго и пеликаны
Живописная лагуна Нарта в Адриатическом море на побережье Албании - важная остановка для птиц, которые мигрируют между Европой и Африкой. Там обитают более 1600 фламинго, а также кудрявые пеликаны и еще до двухсот видов птиц, многие из которых находятся на грани исчезновения.
Лагуне грозит уничтожение из-за планов властей Албании по строительству аэропорта неподалеку. Правительство страны рассчитывает с его помощью привлечь в регион как можно больше туристов.
Как уверяют чиновники, строительство ведется с соблюдением всех норм и албанских законов.