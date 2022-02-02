Строительство нового аэропорта в Албании угрожает уникальной лагуне, где живут фламинго и пеликаны

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Строительство нового аэропорта в Албании угрожает уникальной лагуне, где живут фламинго и пеликаны

42 минуты назад

Живописная лагуна Нарта в Адриатическом море на побережье Албании - важная остановка для птиц, которые мигрируют между Европой и Африкой. Там обитают более 1600 фламинго, а также кудрявые пеликаны и еще до двухсот видов птиц, многие из которых находятся на грани исчезновения.

Лагуне грозит уничтожение из-за планов властей Албании по строительству аэропорта неподалеку. Правительство страны рассчитывает с его помощью привлечь в регион как можно больше туристов.