Браки между людьми с синдромом Дауна

27 минут назад

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В Италии браки между людьми с синдромом Дауна не запрещены законом, но случаются крайне редко.

Во всей стране не наберется и пяти таких пар. Отчасти это связано с бюрократическими ограничениями. Кроме того, родные не всегда готовы поддержать подобный союз.