На грани конфликта. Как спорные границы Кыргызстана и Таджикистана ссорят вековых соседей

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На грани конфликта. Как спорные границы Кыргызстана и Таджикистана ссорят вековых соседей

44 минуты назад

В результате последнего крупного конфликта на спорной киргизско-таджикской границе в 2021 году погибли 50 человек, 300 были ранены и около пятидесяти тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Наргиза Рыскулова отправилась на спорную границу и поговорила с жителями некоторых киргизских сел, которые пострадали от этого конфликта. Местные жители рассказали о том, как им живется на зыбкой границе и с какими проблемами они сталкиваются.

Би-би-си обратилась за комментариями в министерства иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана, но получила ответ и разрешение на съемки только от киргизского правительства.

За несколько дней до выпуска этого материала в январе 2022 ситуация на киргизско-таджикской границе снова обострилась.