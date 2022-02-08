На грани конфликта. Как спорные границы Кыргызстана и Таджикистана ссорят вековых соседей
В результате последнего крупного конфликта на спорной киргизско-таджикской границе в 2021 году погибли 50 человек, 300 были ранены и около пятидесяти тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Наргиза Рыскулова отправилась на спорную границу и поговорила с жителями некоторых киргизских сел, которые пострадали от этого конфликта. Местные жители рассказали о том, как им живется на зыбкой границе и с какими проблемами они сталкиваются.
Би-би-си обратилась за комментариями в министерства иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана, но получила ответ и разрешение на съемки только от киргизского правительства.
За несколько дней до выпуска этого материала в январе 2022 ситуация на киргизско-таджикской границе снова обострилась.
Би-би-си иллюстрирует киргизско-таджикскую границу в соответствии с официальными картами позднего периода Советского Союза, так как Кыргызстан и Таджикистан, несмотря на ведущиеся в последние годы переговоры, еще не полностью согласовали свои границы. Пока переговоры продолжаются, ни одна из стран публично не раскрыла, какие именно участки на границах они оспаривают.