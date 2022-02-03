Бадди из "Белфаста": 11-летний актер Джуд Хилл о своей роли в фильме Кеннета Брана
Бадди из "Белфаста": 11-летний актер Джуд Хилл о своей роли в фильме Кеннета Брана
Джуд Хилл сыграл главную роль в драме Кеннета Брана "Белфаст". Фильм рассказывает о детстве самого режиссера, которое он провел в Белфасте.
Критики уже назвали "Белфаст" самым личным фильмом режиссера. Действие происходит в 1969 году на фоне конфликта между ирландскими католиками и протестантами.
11-летний Джуд Хилл в интервью Би-би-си рассказал о своих впечатлениях от работы с легендами британского кино.