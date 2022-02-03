Бадди из "Белфаста": 11-летний актер Джуд Хилл о своей роли в фильме Кеннета Брана

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Бадди из "Белфаста": 11-летний актер Джуд Хилл о своей роли в фильме Кеннета Брана

26 минут назад

Джуд Хилл сыграл главную роль в драме Кеннета Брана "Белфаст". Фильм рассказывает о детстве самого режиссера, которое он провел в Белфасте.

Критики уже назвали "Белфаст" самым личным фильмом режиссера. Действие происходит в 1969 году на фоне конфликта между ирландскими католиками и протестантами.