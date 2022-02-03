"Припев на украинском, а куплеты на русском". Подростки с востока Украины пишут рок-песни о своих чувствах
"Припев на украинском, а куплеты на русском". Подростки с востока Украины пишут рок-песни о своих чувствах
Ребята из подростковой рок-группы из города Авдеевка на востоке Украины находят утешение в музыке.
Они описывают свой пугающий опыт конфликта 2014-2015 годов и то, как они надеются на мир в нынешней ситуации.
Как и другие молодежные мероприятия на востоке Украины, эту группу поддерживает местный бизнес.
Репортаж Абдужалила Абдурасулова.