"Припев на украинском, а куплеты на русском". Подростки с востока Украины пишут рок-песни о своих чувствах

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"Припев на украинском, а куплеты на русском". Подростки с востока Украины пишут рок-песни о своих чувствах

20 минут назад

Ребята из подростковой рок-группы из города Авдеевка на востоке Украины находят утешение в музыке.

Они описывают свой пугающий опыт конфликта 2014-2015 годов и то, как они надеются на мир в нынешней ситуации.

Как и другие молодежные мероприятия на востоке Украины, эту группу поддерживает местный бизнес.