Элизабет Тейлор. Жизнь в десяти фотографиях. Документальный фильм Би-би-си

47 минут назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Элизабет Тейлор - икона золотого века Голливуда. Она вошла в историю как первая актриса, запросившая и получившая за роль в фильме миллион долларов.

Скандальные браки, непростой характер, бесчисленные драгоценности и культовые киноообразы - такой помнят актрису сейчас. Однако зрелые годы Элизабет посвятила благотворительности, стала сооснователем Американского фонда исследований ВИЧ и одним из самых ярких борцов со СПИДом.