Могут ли талибы справиться с голодом и терроризмом в Афганистане?
Могут ли талибы справиться с голодом и терроризмом в Афганистане?
Корреспондент Би-би-си Ялда Хаким получила уникальную возможность съездить в Афганистан впервые после смены режима.
Хаким хотела увидеть своими глазами, какой стала страна под правлением талибов. Она поговорила с бывшими учителями, которые решили остаться в своем городе и бороться за свои права, а также сходила в больницу, в которой лечат голодающих детей.
В провинции Кандагар Хаким встретилась с начальником полиции Талибана [в России это движение признано террористическим и запрещено - ред.], чтобы узнать, что его силы делают для защиты шиитского меньшинства от нападений экстремистов.