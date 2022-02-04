Могут ли талибы справиться с голодом и терроризмом в Афганистане?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Могут ли талибы справиться с голодом и терроризмом в Афганистане?

42 минуты назад

Корреспондент Би-би-си Ялда Хаким получила уникальную возможность съездить в Афганистан впервые после смены режима.

Хаким хотела увидеть своими глазами, какой стала страна под правлением талибов. Она поговорила с бывшими учителями, которые решили остаться в своем городе и бороться за свои права, а также сходила в больницу, в которой лечат голодающих детей.