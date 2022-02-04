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За ваше здоровье? Почему во Франции варят синее пиво

54 минуты назад

Краситель синего цвета органический, и даже имеет пользу для здоровья, уверяют пивовары, но они также признают, что необычный цвет может не всем нравиться - хотя бы на первый взгляд.