За ваше здоровье? Почему во Франции варят синее пиво
За ваше здоровье? Почему во Франции варят синее пиво
Пивоварня во Франции начала производить пиво нетрадиционного цвета.
Краситель синего цвета органический, и даже имеет пользу для здоровья, уверяют пивовары, но они также признают, что необычный цвет может не всем нравиться - хотя бы на первый взгляд.
Видео, Роботы на Олимпиаде в Пекине: почему технологии заменяют людей, Продолжительность 1,02
На зимней Олимпиаде 2022 ряд сотрудников заменили роботами: в столовой пресс-центра вы не увидите ни официантов, ни поваров. Еду здесь готовят и разносят специальные роботы.