Парализованному британцу помогает редкий имплант-тренажер для позвоночника
Парализованному британцу помогает редкий имплант-тренажер для позвоночника
Давиду М'Зи было 22 года, когда он получил серьезную травму. Она повредила его позвоночник, в результате чего он был парализован. В 2017 году ему ввели имплант, который позволяет Давиду стоять и даже медленно ходить.
Он пользуется этим устройством, чтобы тренировать мышцы и практиковаться в ходьбе. Наличие аппарата настолько улучшило жизнь Давида, что он даже смог завести семью.