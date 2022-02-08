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Парализованному британцу помогает редкий имплант-тренажер для позвоночника

час назад

Давиду М'Зи было 22 года, когда он получил серьезную травму. Она повредила его позвоночник, в результате чего он был парализован. В 2017 году ему ввели имплант, который позволяет Давиду стоять и даже медленно ходить.