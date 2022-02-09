Лагерь навсегда: почему детей отправляют в школу, но не забирают

58 минут назад

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Почти все ученики благотворительной школы "Сноуленд" в Непале никогда не видели своих родителей с тех пор, как те привели их учиться в эту школу.

Многие даже не имели возможности поддерживать с ними связь и очень обижались, что родные не приезжали их навестить. Но теперь двое студентов-подростков отправятся в свои родные деревни, чтобы встретиться с семьями и спросить у них лично, почему так случилось. Однако им предстоит пройти опасный и длинный путь до своих деревень, через заснеженные вершины и ледяные реки, и все это на фоне потрясающей природы Гималаев.