Евреи переодеваются мусульманами, чтобы помолиться на Храмовой горе. Почему?
Евреи переодеваются мусульманами, чтобы помолиться на Храмовой горе. Почему?
После того, как Израиль захватил и оккупировал Восточный Иерусалим в 1967 году, сохранялся хрупкий статус-кво: немусульмане могут посещать комплекс, но не должны там молиться.
Би-би-си поговорила с еврейским израильским активистом Рафаэлем Моррисом, который возглавляет группу под названием "Возвращение на гору", чья цель - получить возможность молиться на Храмовой горе. А палестинская мусульманская активистка Ханади Халавани, рассказывает, почему многие мусульмане против этого и готовы защищать мечеть Аль-Акса.
Съемки и монтаж Анастасии Златопольской.