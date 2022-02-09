Евреи переодеваются мусульманами, чтобы помолиться на Храмовой горе. Почему?

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Евреи переодеваются мусульманами, чтобы помолиться на Храмовой горе. Почему?

39 минут назад

После того, как Израиль захватил и оккупировал Восточный Иерусалим в 1967 году, сохранялся хрупкий статус-кво: немусульмане могут посещать комплекс, но не должны там молиться.

Би-би-си поговорила с еврейским израильским активистом Рафаэлем Моррисом, который возглавляет группу под названием "Возвращение на гору", чья цель - получить возможность молиться на Храмовой горе. А палестинская мусульманская активистка Ханади Халавани, рассказывает, почему многие мусульмане против этого и готовы защищать мечеть Аль-Акса.