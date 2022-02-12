Клонирование. История овечки Долли. Документальный фильм Би-би-си

час назад

В документальном фильме Би-би-си историю одного из самых громких научных открытий конца ХХ века впервые во всех подробностях рассказывают его авторы - ученые, непосредственно участвовавшие в создании Долли.

Четверть века назад научный мир потрясло сообщение о том, что в Шотландии, в Рослинском институте, ученые впервые в мире клонировали млекопитающее, а именно овцу, которую назвали Долли. Ее рождение стало сенсацией не только для научного сообщества: тогда как ученых интересовала технология ядерной передачи, с помощью которой осуществилось клонирование, общественность беспокоила этическая сторона эксперимента. В массовом сознании возможность клонирования подразумевала возможность лабораторного производства человеческих существ. И эта мысль внушала тревогу.