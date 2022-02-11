Пара превратилa двухэтажный автобус в дом мечты
Пара превратилa двухэтажный автобус в дом мечты
Молодожены Ламорна и Гарет Холлингсворт провели свой медовый месяц в 12-месячном кругосветном путешествии в фургоне.
Когда они вернулись в Великобританию, они поняли, что совсем не хотят расставаться со своей жизнью путешественников и за £4000 (400 тыс. рублей) купили двухэтажный автобус.
Они потратили два года и £20000 (около 2 млн рублей) на ремонт даблдекера - зато теперь он стал пригодным для жизни домом.